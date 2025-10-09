сегодня в 13:49

Молодежный день донора пройдет в Раменском округе

Акция по сдаче крови для молодых жителей Раменского округа состоится 13 октября в ДК имени Воровского. Мероприятие продлится с 9:00 до 12:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

К участию в донорской акции приглашаются здоровые граждане от 18 лет с весом более 50 килограммов. Обязательным условием является прохождение медицинского обследования и отсутствие противопоказаний к сдаче крови.

Для участия в мероприятии необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

Подробную информацию о процедуре донорства, медицинских рекомендациях и противопоказаниях можно получить на официальном сайте Службы крови или на портале yadonor.ru.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.