Могут чипировать или хуже: россияне не доверяют вакцинам от гриппа

Самой распространенной мерой профилактики гриппа в отечественных компаниях считается вакцинация. Ее организовывают 37% предприятий, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование SuperJob.

На втором месте оказалось ношение масок (7%). На третьем — профилактика (4%). Четвертое место заняла выдача биологически активных добавок или витаминов (3%). На пятом идет использование санитайзеров (2%).

При этом остается весьма высокая доля людей, которые не предпринимают ничего для предотвращения эпидемии. Таких организаций 36% из опрошенных. Год назад проводился такой же опрос — с тех пор количество проводящих вакцинацию осталось таким же.

Самые разительные отличия замечаются, если сравнивать с периодом ковида — 2020–2022 годах. Так, в 2020-м на пике пандемии вакцинацию делали только 17% организаций. Маски носили массово (43%). Санитайзеры сотрудникам предоставляли 27% компаний.

22% предприятий переводили работников на удаленную работу. 16% делали санитарную обработку помещений. 10% меряли сотрудникам температуру.

