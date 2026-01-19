МОДКТОБ провела более 5900 операций детям в Подмосковье в 2025 году

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница подвела итоги работы за 2025 год: специалисты провели свыше 5900 операций детям и подросткам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2025 году специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) провели более 5900 операций детям и подросткам. Около 700 из них выполнены в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи.

Врачи консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ приняли почти 25 000 пациентов, из которых 11 000 обратились впервые.

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что подведение итогов позволяет анализировать успехи и ошибки, а также мотивирует коллектив на дальнейшее развитие.

МОДКТОБ более 100 лет оказывает плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам региона. Больница объединяет практическую, научную и учебную деятельность и остается единственным крупным учреждением такого профиля в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.