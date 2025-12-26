МОДКТОБ поздравил пациентов с Новым годом и вручил сладкие подарки в Подмосковье

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница 25 декабря поздравила своих маленьких пациентов с наступающим Новым годом и вручила им сладкие подарки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что в больнице особенно ощущается атмосфера Нового года и Рождества, ведь дети с нетерпением ждут эти праздники. Он добавил, что несмотря на рабочую суету в конце года, сотрудники окружены детским смехом, который помогает поверить в новогоднюю сказку.

В больнице сообщили, что для пациентов подготовили еще немало новогодних сюрпризов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.