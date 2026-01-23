Мобильный маммограф обследовал более 1 700 женщин в Клину за год

В городском округе Клин мобильный маммографический комплекс обследовал более 1700 женщин с октября 2024 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительницы Клина могут пройти рентгенологическое обследование молочных желез рядом с домом благодаря выездному мобильному комплексу. В специальный КАМАЗ встроен цифровой автоматический маммограф, который позволяет сразу просматривать снимки на ноутбуке и показывать их пациенткам. Аппарат оснащен кнопками для разных проекций, что облегчает работу рентгенолаборанта.

23 января мобильный маммограф провел обследование в поселке Решетниково. Жительницы заранее знали о приезде комплекса и ждали его. Процедура занимает около 10 минут. Современное оборудование значительно упростило процесс диагностики по сравнению с прежними аналогами, когда снимки делались на пленку.

Рентгенолаборант Клинской больницы Алёна Печуркина отметила, что мобильный комплекс работает на выездах в сельской местности, чтобы жителям не приходилось ехать далеко ради обследования.

Первый выезд мобильного маммографа в Клину состоялся 4 октября 2024 года. С тех пор комплекс регулярно посещает поселки Решетниково, Нудоль, Зубово, Шевляково и деревню Слобода. За время работы обследование прошли более 1700 женщин, выявлено около 250 случаев фиброзно-кистозных изменений и фиброаденом, а также 16 случаев рака.

Для прохождения обследования необходимо получить направление у участкового врача. В среднем за день мобильный маммограф принимает от 15 до 20 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.