Мобильный комплекс вакцинации против гриппа работает в Павловском Посаде

В ноябре в Павловском Посаде вакцинацию против гриппа можно пройти в следующие дни: 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28. Мобильный комплекс вакцинации работает на Привокзальной площади с 12:00 до 16:00, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Для того чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь: паспорт и полис ОМС.

Для удобства жителей округа Павлово-Посадская больница организовала работу мобильного комплекса вакцинации на Привокзальной площади Павловского Посада. Любой желающий сможет сделать прививку не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции.

Грипп — это инфекционное заболевание, которое ежегодно поражает до 10-15% населения каждой страны. Вирус гриппа передаётся от человека к человеку очень легко: при разговоре, кашле, чихании. Риск заболеть есть у каждого. Большинство из нас считает, что это достаточно безобидное заболевание. Но, к сожалению, грипп — это та инфекция, которая даёт наибольшее количество осложнений. Грипп можно предотвратить. Наиболее эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа являются современные вакцины. Если привитый человек и заболеет гриппом, то он защищён от тяжёлых осложнений, да и само заболевание протекает гораздо легче.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.