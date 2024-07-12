Мобильный комплекс Талдомской больницы сделал 75 выездов с начала года

На территории Талдомского округа продолжает работу передвижной мобильный комплекс больницы. С начала года передвижной мобильный комплекс сделал 75 выездов, а медицинские специалисты провели обследования более 700 жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе его бригады работают врачи, терапевты, педиатры, узкопрофильные специалисты, фельдшера и медицинские сестры. Проводятся различные исследования: от анкетирования на раннее выявление факторов риска заболеваний до проведения лабораторно-инструментальной диагностики: ЭКГ, анализы крови и другие исследования. Обследования проводятся в рамках первого этапа диспансеризации без ожидания и предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и полиса ОМС.

«Работает комплекс как в городской местности — в парках, на площадях и у торговых центров. Также отправляется в самые отдаленные населенные пункты, где жители деревень, сел, а также дачники СНТ могут проверить свое здоровье», — поделился и. о. главного врача Талдомской больницы Александр Орлов.

Диспансеризацию жители могут пройти в будние дни и по субботам в единые дни в одной из трех поликлиник: Талдом, Запрудня, Вербилки, а также обратившись в фельдшерско-акушерский пункт.

Результаты обследования будут доступны пациенту в личном кабинете на портале «Здоровье»: https://zdrav.mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.