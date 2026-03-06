Мобильный комплекс НИКИ провел 22 выезда в Подмосковье

Мобильный комплекс научно-исследовательского клинического института детства с начала 2026 года совершил 22 выезда в округа Подмосковья. Врачи осмотрели почти 1,7 тыс. детей, 58 пациентов направили на госпитализацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты НИКИ детства выезжают в различные, в том числе отдаленные, районы региона. Состав бригады формируют с учетом потребностей конкретного населенного пункта. Врачи консультируют и обследуют детей с тяжелыми патологиями, а при необходимости направляют их на углубленную диагностику в институт.

«Состав выездной бригады формируется в соответствии с потребностью населенного пункта. В ходе выездов специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. При необходимости дети проходят более углубленную диагностику уже в стенах нашего института. Всего с начала года было совершено 22 таких выезда, в ходе которых осмотрено почти 1,7 тыс. детей, из них 58 направлены на госпитализацию», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В бригаду входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог и врач ультразвуковой диагностики. Передвижной комплекс оснащен клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.