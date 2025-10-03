Мобильный комплекс НИКИ детства совершил уже более 110 выездов с начала года

В Московской области маленькие пациенты проходят исследования и получают консультации в ходе выездов мобильного комплекса научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Всего с начала года было совершено 111 таких выездов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В ходе таких выездов специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. Это позволяет нам скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. Всего с начала года было осмотрено уже 6,5 тыс. детей, из которых 395 были направлены в наш многопрофильный стационар для продолжения лечения», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.