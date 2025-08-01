Мобильный комплекс НИКИ детства совершил свыше 85 выездов начала года

Врачи научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) регулярно выезжают для обследования и консультирования детей в различные округа Подмосковья. Такие выезды проводятся с помощью мобильного комплекса, оснащенного необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши специалисты проводят осмотры детей с различными патологиями или подозрением на них. С начала года врачи НИКИ детства совершили 85 выездов в разные уголки Подмосковья, осмотрели более 5,2 тыс. детей», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как уточнили в региональном в ведомстве, более чем у 1 тыс. детей впервые были выявлены различные заболевания. Их направили в многопрофильный стационар НИКИ детства на лечение.

В состав выездной бригады входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.