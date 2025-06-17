Мобильный комплекс НИКИ детства совершил свыше 60 выездов начала года

Бригада специалистов Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) регулярно выезжает на мобильном комплексе в поселения Подмосковья для консультирования детей. Так, в этом году состоялось уже 63 таких выезда, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тыс. детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства. Такие выезды позволяют уточнить диагноз, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В состав выездной бригады входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.