Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в округа Подмосковья в 2024 г

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ детства) проводят выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе в разных городских округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такие выезды позволяют своевременно выявить патологии у детей и вовремя начать лечение. Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти 9 тыс. детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В состав выездной бригады входят: пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики.

Кроме того, мобильный комплекс оборудован современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.