Мобильный флюорограф посетит восемь населенных пунктов Ступина с 13 по 16 августа

С 13 по 16 августа мобильный флюорограф Ступинской больницы совершит восемь выездов в различные населенные пункты городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во вторник, 13 августа, флюорограф приедет в поселок Усадах, прием пройдет с 12:00 до 14:00.

В среду, 14 августа, с 09:00 до 11:00 пациентов будут ждать в Мещерино на улице Новая, д. 1. Кроме того, в этот же день с 12:00 до 14:00 флюорограф приедет в Алфимово на улицу Садовая, д. 11.

Также, 14 августа совершит выезд мобильный центр здоровья Ступинской больницы. Он посетит Мещерино, где будет принимать жителей с 09:00 до 12:00 на улице Новая, д. 1.

В четверг, 15 августа, мобильный флюорограф посетит Малино и Дубнево. В поселке Малино будут принимать пациентов с 09:00 до 11:00 на улице Победы, д. 4. В Дубневе прием пройдет с 12:00 до 14:00 на улице Новые дома, д. 18.

В пятницу, 16 августа, мобильный флюорограф примет пациентов в Ступине и в Новом Ступине. В городе Ступино с 09:00 до 11:00 пациентов будут ждать возле Нового рынка на улице Андропова, д. 58а/1. В микрорайоне Новое Ступино — с 12:00 до 14:00 флюорограф будет принимать жителей на улице Центральная, д. 45.

Флюорографическое обследование — важный шаг в профилактике заболеваний органов дыхания.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.