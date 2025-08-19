Мобильный ФАП работает в деревнях Шаховского округа

По заранее определенному графику передвижной фельдшерско-акушерский пункт Шаховской центральной районной больницы выезжает в населенные пункты муниципалитета. На вид обычный автобус, а на самом деле — медицинское учреждение с квалифицированным персоналом. для первичного осмотра здесь есть все необходимое: флюорограф, гинекологическое кресло, аппарат для ЭКГ, забор анализов. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт колесит по муниципальному округу Шаховская и обслуживает сотни пациентов отдаленных населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации округа.

20 августа в 10:00 передвижной мобильный пункт примет жителей деревни Дубранивка. 22 августа в 9:00 — деревня Репотино. 29 августа в 9:00 — деревня Муриково. В рамках профилактического осмотра жители населенных пунктов сдадут кровь на анализ, пройдут процедуры ФЛГ и ЭКГ. Мобильный пункт будет расположен вблизи сельских Домов культуры.

Кроме того, фельдшера начали проводить вакцинации от гриппа. На данный момент в Шаховскую поставлены вакцины «Гриппол» и «Совигрипп». В поликлинике в наличии 500 ампул вакцины, из них 100 предназначены для вакцинации в ФАПе.

Медицинские работники напоминают, что при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.