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Мобильный ФАП проведет осмотры и вакцинацию в Одинцовском округе

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт в октябре 2026 года будет выезжать в населенные пункты Одинцовского округа. Жители смогут пройти осмотр и сделать прививку от гриппа без поездки в поликлинику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Одинцовская областная больница сообщила о работе мобильного фельдшерско-акушерского пункта в октябре 2026 года. В нескольких населенных пунктах округа жители смогут пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

Во время каждого выезда мобильного ФАПа также будут бесплатно делать прививки от гриппа. Вакцинироваться можно после осмотра или анкетирования.

Услуги доступны взрослым, прикрепленным к Одинцовской областной больнице. На диспансеризацию и профилактический осмотр нужно прийти натощак, взяв паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Возможна предварительная запись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.