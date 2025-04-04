Мобильный ФАП продолжит работу в Одинцовском округе в апреле

Взрослое население, прикрепленное к Одинцовской областной больнице, приглашают пройти диспансеризацию на базе мобильного ФАПа, сообщает пресс-служба администрации округа.

ФАПы находятся по адресам:

г. Одинцово, Центральная площадь: 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля с 9:00 до 14:00;

с. Уборо-Дубцы: 1 и 2 апреля с 9:00 до 14:00;

с. Аксиньино: 8 и 9 апреля с 9:00 до 14:00;

с. Хлюпино: 15 и 16 апреля с 9:00 до 14:00;

п. Гарь-Покровское: 22 и 23 апреля с 9:00 до 14:00.

В диспансерное обследование на базе выездного мобильного ФАПа входит: осмотр фельдшера, анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, анализ крови общий, биохимический, для определенных возрастных групп — ЭКГ.

Также осуществляется запись на флюорографию и маммографию в ближайшие структурные подразделения Одинцовской больницы. При наличии показаний пациентов записывают к узким специалистам в поликлиники округа.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проходят строго натощак. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.