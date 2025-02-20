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Мобильный ФАП будет работать на центральной площади Одинцова 21 февраля

Жителей Одинцовского округа приглашают 21 февраля посетить выездной ФАП Одинцовской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт оснащен программно-аппаратным комплексом (ПАК), включающим в себя современное портативное медицинское оборудование: портативный рентген, мобильный маммограф многочастотный электроимпедансный, мобильный беспроводной электрокардиограф. Такое мобильное решение позволяет полноценно провести первый этап диспансеризации.

Результаты обследований соответствуют объему и стандартам, установленным Минздравом РФ. После обследования они будут загружены в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Мобильный ФАП 21 февраля будет работать на центральной площади г. Одинцово с 9:00 до 13:00. Здесь посетителям проведут:

забор крови,

снятие ЭКГ,

измерение АД, ВГД, антропометрия,

рентген ОГК портативным аппаратом,

маммография мобильным многочастотным электроимпедансным аппаратом,

у женщин — взятие мазков на онкоцитологию.

Приглашается взрослое население, прикрепленное к поликлиникам Одинцовской ОБ. Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.