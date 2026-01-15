Мобильные медицинские комплексы провели более 13 тыс выездов в Подмосковье в 2023 г

Мобильные медицинские комплексы совершили свыше 13,1 тысячи выездов в отдаленные районы Московской области в 2025 году, медицинскую помощь получили более 323 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мобильные медицинские комплексы выезжают в отдаленные населенные пункты Подмосковья для проведения диспансеризации и различных исследований, включая рентгенологические и флюорографические процедуры.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, такие выезды делают медицинскую помощь более доступной для жителей, позволяя получить консультацию специалистов и пройти обследования рядом с домом. В 2025 году мобильные комплексы совершили более 13,1 тысячи выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили свыше 323,1 тысячи человек.

График работы мобильных комплексов формируется с учетом потребностей конкретных населенных пунктов. Ознакомиться с расписанием можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях. Для прохождения обследования не требуется предварительная запись, необходимо иметь при себе полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.