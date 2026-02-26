Мобильные комплексы обследовали почти 30 тыс жителей Подмосковья

Почти 30 тыс жителей Московской области прошли диагностику в мобильных медицинских комплексах с начала 2026 года. Выездные бригады совершили около 1,3 тыс выездов в отдаленные территории региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье на регулярной основе работают мобильные медицинские комплексы, которые выезжают в отдаленные населенные пункты. Жители могут пройти первый этап диспансеризации рядом с домом, а также сделать маммографию и флюорографию. Автомобили оснащены необходимым диагностическим оборудованием.

«Важно делать профилактические медицинские осмотры доступнее для жителей, проживающих в отдаленных от медучреждений территориях. С начала года мобильные комплексы совершили почти 1,3 тыс. выездов, в результате которых диагностику рядом с домом смогли пройти около 30 тыс. жителей Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках выездов более 13 тыс человек прошли флюорографию, свыше 4,6 тыс женщин — маммографию. Расписание работы мобильных комплексов размещено на сайтах медицинских организаций региона и в социальных сетях. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.