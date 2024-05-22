Мобильные бригады врачей Ленинского округа совершили свыше 50 выездов с начала года

В Ленинском городском округе продолжают свою работу мобильные бригады врачей. С начала года врачебный осмотр в деревнях и поселках округа прошли уже свыше 2000 человек, рассказали в пресс-службе главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Такие осмотры удобны жителям, не нужно тратить время на дорогу, стоять в очередях, сам осмотр не занимает много времени. В случае выявления каких-либо заболеваний пациенты направляются на дополнительные обследования, но в большинстве случаев помощь врачей и дальнейшие рекомендации по лечению оказываются в ходе первичного приема», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимура Асанова.

На этой неделе узкопрофильные специалисты будут работать на двух территориях Ленинского городского округа. 21 мая во врачебную амбулаторию «Измайлово» врачи приедут для осмотра взрослого населения. 22 мая мобильная бригада проведет осмотр детей в Измайлово, на базе Измайловской школы.

23 мая медики посетят врачебную амбулаторию «Совхоз имени Ленина», чтобы принять взрослых пациентов.

Обследование пациентов проводится по программе диспансеризации. Специалисты мобильных бригад ведут прием с 9:00 до 13:00. Записаться на прием можно через портал «Госуслуги» или в регистратуре любой амбулатории округа.

Доступная и качественная медицинская помощь в отдаленных территориях Ленинского городского округа является одним из приоритетов программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.