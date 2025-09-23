Многофакторная болезнь: как связаны аутизм и употребление парацетамола беременной

Парацетамол относится к числу наиболее изученных и относительно безопасных препаратов при беременности, а вот антибиотики на ранних стадиях опасны, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил беременным воздержаться от приема парацетамола. Якобы активное вещество Tylenol — ацетаминофен (парацетамол) может стать возможным фактором аутизма у ребенка.

«Я не думаю, что президент Трамп может какими-то мифами пользоваться. Наверняка это была какая-то публикация. Но мне думается, что еще долгий предстоит путь, чтобы во всем этом разобраться. Аутизм — это многофакторное заболевание. Поэтому вряд ли на ранних сроках беременности могут быть повреждающие факторы. Но надо все остальные исключить, потому что парацетамол — один из самых известных, изученных и безопасных препаратов», — сказала Ерофеева.

Она выразила сомнение, что именно он лежит в основе проблемы.

«Антибиотики на ранних сроках беременности — вот об этом стоит предупредить. Конечно, женщин надо беречь, как хрустальную вазу, чтобы в первые 9–10 недель беременности они не встречались ни с вирусами, ни с лечебными препаратами. Гинекологи очень тщательно и внимательно следят за тем, что назначают женщине: только изученные препараты с известным действием», — отметила акушер-гинеколог.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.