Многодетная мать из Петербурга родила двойняшек в разные дни и даже месяцы

Двойняшки появились на свет в разные месяцы и дни в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга, уже являющаяся многодетной матерью, вновь ощутила радость материнства, однако ее десятая беременность преподнесла сюрприз: рождение двойняшек произошло не в один день, как это обычно бывает, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Городской перинатальный центр № 1.

Примечательно, что в семье петербурженки уже есть опыт рождения двойни. Всех своих детей женщина рожала в Городском перинатальном центре № 1. Течение новой беременности было обычным, однако роды начались преждевременно, в конце сентября, вместо ожидаемого октября.

30 сентября 2025 года роженицу оперативно переместили из приемного покоя в родильное отделение, где в 23:25 появилась на свет первая девочка. После этого родовая деятельность прекратилась, несмотря на ожидаемое рождение второго ребенка.

Как пояснили врачи, сложности были связаны с предлежанием второго плода, что потребовало дополнительной стимуляции родовой деятельности. В результате благополучного разрешения ситуации вторая девочка родилась 1 октября в 00:55.

Обе новорожденные появились на свет здоровыми, с нормальным весом — около 2,7 килограмма каждая. Мама и ее новорожденные дочери уже выписаны домой.

