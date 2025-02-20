Много трансжиров: врач предупредила о вреде рафинированного масла при жарке

Врач-нутрициолог Наталия Титовченко заявила, что рафинированное масло очень опасно в жареном виде из-за переработки и вредных трансжиров. Лучше использовать продукты с насыщенными жирами: топленое сливочное масло или масло кхи.

«Самым безопасным видом жира для термической обработки пищи являются насыщенные жиры. Это могут быть животные жиры, такие как топленое сливочное масло или масло кхи, а также смалец, который можно вытопить, например, из свиного сала или утиного гусиного жира. К насыщенным жирам также относится кокосовое масло», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, у полезных жиров самая высокая точка дымления обычно составляет более 200 градусов. Это температура, при которой масло начинает гореть и выделять опасные для человека продукты: они способствуют старению организма и могут увеличить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, доктор порекомендовала для жарки использовать масло авокадо.