Много родинок и смуглая кожа: кому нельзя делать лазерную эпиляцию

Несмотря на высокую эффективность и безопасность лазерной эпиляции, некоторым людям следует отказаться от процедуры из-за нежелательных последствий, сообщил РИАМО владелец бренда профессиональных лазеров для эпиляции MAYER Евгений Майер.

Он напомнил, что лазерная эпиляция — идеальный способ удаления волос для людей с чувствительной кожей, у которых после бритья или шугаринга появляется раздражение, воспаления, фолликулит. Также процедура показана пациентам с гирсутизмом (избыточным ростом волос у женщин по мужскому типу) и гипертрихозом (избыточный рост волос на несвойственных участках тела).

Специалист обратил внимание, что лазерную эпиляцию необходимо проводить курсом, так как лазер удаляет только волосы, которые уже начали расти, а большинство волосяных фолликулов находятся в режиме спячки. Именно поэтому дерматологи прописывают курс для поэтапного удаления волос с промежутками времени, достаточными для появления нового «поколения» волос.

Проводить процедуру можно и мужчинам, и женщинам с 18 лет. Однако, по медпоказаниям, процедуру могут назначить и несовершеннолетним, тогда потребуется согласие родителей.

По словам эксперта, несмотря на относительную безопасность процедуры лазерного удаления волос, некоторым людям придется от нее отказаться. Она противопоказана при слишком смуглой или загорелой коже, при наличии большого количества родинок. Нельзя удалять волосы лазером пациентам с металлическими имплантами, открытыми ранами, тромбофлебитом, аллергией.

«Прямым противопоказанием к лазерному удалению волос являются онкологические заболевания, эпилепсия, сахарный диабет, ВИЧ, псориаз и другие кожные болезни. Нельзя проводить процедуру беременным, женщинам во время менструации и при гормональных сбоях», — пояснил Майер.

Он подчеркнул, что за две недели до процедуры необходимо отказаться от приема антидепрессантов, антибиотиков, гормональных препаратов. Иначе после эпиляции лазером могут появиться ожоги на коже, так как некоторые медикаменты подавляют рост живых клеток и подавляют реакцию организма на внешние раздражители, в том числе и лазерные вспышки.