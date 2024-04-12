Мясников: человек запрограммирован жить 150 лет, но стремится к самоуничтожению

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление Минздрава РФ, что нынешние дети могут дожить до 150 лет. По мнению эксперта, человек «запрограммирован» жить именно такой срок, сообщает «ФедералПресс» .

Вместе с этим теледоктор отметил, что, несмотря на все возможности, люди стремятся к самоуничтожению. Чтобы говорить о 150-летней жизни, человечеству нужно пережить эпидемии и перспективы других катастроф, считает Мясников.

«Любые прогнозы на 150 лет вперед очень легко делать. За этим есть какое-то подтверждение? Ну, наверное, есть. Я думаю, человек запрограммирован именно на этот срок», — сказал врач.

Ранее Мясников заявил, что пожилым людям нужно контролировать уровень своего артериального давления для профилактики деменции. По словам доктора, повышенное давление рискует вызвать слабоумие и утрату памяти.