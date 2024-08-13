Миому весом более 10 кг удалили в Егорьевской больнице

Женщина 41 года обратилась в отделение с болевыми ощущениями в области живота, увеличение его объема и маточным кровотечением. Исследования показали наличие новообразования. Операция по удалению длилась всего 35 минут. Сейчас в Егорьевской больнице такие опухоли удаляют малоинвазивным доступом — через проколы.

Аппарат, полученный по областной госпрограмме, во многом превосходит своих конкурентов. Он оснащён ультразвуковым скальпелем, электрохирургическим блоком с инструментом для заваривания крупных сосудов, диаметром более 7 мм. Камера, передающая изображение в высоком разрешении, не запотевает, благодаря возможности подавать в брюшную полость углекислый газ с подогревом.

«Миома матки — одна из самых распространенных женских патологий, — говорит заведующий гинекологическим отделением стационара ГБУЗ МО «Егорьевская больница» Владислав Васильевич Каданцев. — К сожалению, часто женщины даже после постановки подобного диагноза не решаются на лечение. В таких ситуациях отсрочка всегда приводит лишь к осложнению диагноза. Для того, чтобы женщине не волноваться о своем здоровье, а также вовремя «поймать» болезнь и вылечить её, необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога и проходить обследования, так как о многих заболеваниях женщина может даже не знать и не чувствовать никаких симптомов».

В Егорьевской больнице сообщили, что пациентка чувствует себя хорошо и уже отправилась домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.