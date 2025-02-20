Минздрав США закрепил на госуровне, кто может быть отцом и матерью
Американское министерство здравоохранения на документальном уровне закрепило, что папой может быть исключительно мужчина, а мамой — женщина. После выпущенных президентом Дональдом Трампов указов, которые призваны защитить традиционные ценности, ведомство выложило список слов, которые связаны с биологическим полом, сообщает РИА Новости.
Согласно ему, женщиной называют человека, чья репродуктивная система производит яйцеклетки в связи с особенностями пола. Мужчиной назван человек, чья репродуктивная система выделяет сперматозоиды.
Изменилось «медицинское» понятие терминов и для несовершеннолетних американцев.
Под формулировкой «мальчик» в США теперь подразумевают несовершеннолетнего человека мужского пола. Соответственно, «девочкой» называют несовершеннолетнего человека женского пола.