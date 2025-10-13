Минздрав проведет проверку после смерти пенсионерки в Химкинской больнице

По словам соседки погибшей по палате Марии (имя изменено), 76-летнюю женщину доставили в больницу из дома, где она упала и пролежала несколько дней. Затем ее крики услышали соседи. В ночь на 11 октября пациента упала в обморок по дороге в туалет и ударилась головой.

Другие пациенты утверждают, что в момент инцидента санитаров рядом не оказалось, а медсестры не смогли поднять женщину и посадить ее в кресло-каталку. Позднее пожилая пациентка скончалась.

«Бабушка вся была бледная, пыталась сказать, что ей очень плохо. Медсестры не придумали ничего лучше, чем протащить больного пенсионера на пледе по полу. Когда женщину притащили в нашу палату, ее тоже оставили на полу, сделав ей какой-то укол и положив под голову подушку», — рассказала Мария.

Сотрудники медучреждения надеялись, что к утру состояние пенсионерки улучшится, поэтому решили «не трогать ее часов до шести». Кроме того, пациенты пожаловались на антисанитарные условия в больнице.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.