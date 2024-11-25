Минздрав признан виновным из-за незаконной регистрации индийского препарата

Девятый арбитражный суд Москвы признал министерство здравоохранения РФ виновным в выведении на российский рынок антибиотика из Индии по недостоверным документам, сообщает газета «Известия» .

В феврале индийская компания «Копран Ризерч Лабораториз Лимитед» обратилась в суд с иском против ведомства. Она заявила о незаконности регистрации одного из средств в реестре Минздрава и нарушении патентных прав: речь шла о субстанции для популярного препарата «Биапенем». Организация требовала отменить регистрацию в России.

Далее выяснилось, что российское юрлицо «Джодас Экспоим» подделало письменное согласие на использование индийского препарата.

По результатам расследования выяснилось, что министерство здравоохранения РФ не воспрепятствовало приостановке и отмене госрегистрации препарата, несмотря на предоставление «Джодас Экспоим» недостоверных документов.

В итоге ведомство обязали отменить регистрацию лекарства, исключить его из госреестра и уплатить индийской компании расходы на госпошлину и 1,5 тысячи рублей по апелляционной жалобе.