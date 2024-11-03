Минздрав предложил изменить правила оформления больничного

Медиков планируют обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял больничный четыре раза за шесть месяцев. Такой подход, по мнению Минздрава, позволит улучшить качество оказания медпомощи россиянам трудоспособного возраста.

Исключения из этого обязательства составляют случаи ухода за больным членом семьи, реабилитации, лечение при социально значимых заболеваниях или при болезнях, которые требуют заместительной почечной терапии.

Полученная таким образом информация поможет специалистам выявлять заболевания на ранней стадии и проводить профилактику, чтобы работник мог вернуться к труду.

Как объяснили в министерстве, экспертиза временной нетрудоспособности сотрудника проводится, чтобы определить его способность работать, необходимость перевода на другое место по состоянию здоровья или направления на медико-социальную экспертизу.