Минздрав Подмосковья утвердил график работы медучреждений на 9–11 мая

Медицинские учреждения Подмосковья будут работать по измененному графику с 9 по 11 мая. Кабинеты неотложной помощи и скорая помощь продолжат принимать пациентов в праздничные дни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут открыты все праздничные и выходные дни с 08:00 до 18:00. Обслуживание вызовов на дому организуют с 08:00 до 20:00. Скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжат работу в круглосуточном режиме.

«Понимаем, что потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент — независимо от праздников и выходных. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные и выходные дни», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут вести плановый прием 11 мая с 09:00 до 15:00. В стоматологических поликлиниках 9 и 10 мая дежурные врачи будут принимать пациентов с 09:00 до 14:00.

Записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье». При состояниях, угрожающих жизни, необходимо вызвать скорую помощь по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.