Минздрав Подмосковья провел проект для медицинских сестер региона

6 апреля 2024 года в стационаре «Сукманиха» Московского областного противотуберкулезного диспансера прошли практические занятия по темам: «Безопасность лекарств» и «Санитарно-эпидемиологический режим». Под руководством главного внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью Минздрава Московской области Марата Ахметова в учебном процессе приняли участие главные медицинские сестры областных больниц, сообщает пресс-служба ведомства.

«Эта встреча проводится в рамках проекта министерства здравоохранения Подмосковья «Эффективный руководитель сестринской службы медицинской организации». В ходе таких встреч коллеги обмениваются опытом работы, устанавливают контакты, что положительно сказывается на деятельности всех медицинских учреждений Московской области», - поделился главный врач Московского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Практические занятия проводили главная медицинская сестра Московского областного противотуберкулезного диспансера - Марина Брунова и старшая медицинская сестра стационара «Сукманиха» - Татьяна Молодид.



В ходе встречи коллеги обсудили практический опыт внедрения стандартов качества и безопасности медицинской деятельности. Участники ознакомились с работой постовых, перевязочных и процедурных медицинских сестер стационара, а также работой центрального стерилизационного отделения и отделения по обращению с медицинскими отходами.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.



«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.