Минздрав Подмосковья примет жителей 23 апреля

сегодня в 16:51

Министерство здравоохранения Московской области 26 апреля проведет приём граждан по актуальным вопросам здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.

Прием будет проходить 26 апреля с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Красногорск, б-р Строителей, 1.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.