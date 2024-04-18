Минздрав Подмосковья примет граждан 15 мая

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и организации летнего отдыха детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.

Прием будет проходить 15 мая с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Красногорск, б-р Строителей, 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.