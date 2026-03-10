Минздрав Подмосковья пригласил доноров с III и IV группами крови

Московский областной центр крови 10 марта 2026 года обновил донорский светофор и пригласил жителей Подмосковья с III и IV группами крови на сдачу. Кровь требуется для операций, лечения онкологических заболеваний и экстренной помощи, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови региона работает с учетом потребностей медучреждений и числа пациентов, которым необходимы компоненты крови.

«Приглашаем доноров с III и IV группами крови. Ваша кровь требуется больницам непрерывно: она незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах. Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Центр крови в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. ОСП в Подольске и Орехово-Зуеве работают по будням с 8:00 до 13:00, в Щелкове и Воскресенске — с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00, в Наро-Фоминске — со вторника по четверг с 8:00 до 13:00.

Донором может стать совершеннолетний житель без противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной. Предусмотрена компенсация на питание в размере 1106 рублей, а также справка для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый выходной.

Выездные акции пройдут 11 марта в Дубне, 12 марта в Долгопрудном и 13 марта в Пущине с 9:00 до 12:00. Подробности и запись доступны на платформе донорского движения Подмосковья и в официальных сообществах проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.