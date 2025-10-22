Минздрав Подмосковья представил управленческие практики на конгрессе «Нацздравоохранение 2025»

Министерство здравоохранения Московской области приняло участие в IV Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение 2025». В рамках мероприятия состоялись пленарные и тематические сессии, посвященные вопросам развития первичного звена, кадровой политики, цифровой трансформации и управленческих практик в здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин выступил на сессиях «Первичное звено здравоохранения как фундамент общественного здоровья» и «Лучшие региональные управленческие практики». Он представил опыт Подмосковья по повышению доступности медицинской помощи и внедрению цифровых инструментов для управления системой здравоохранения.

«Мы перешли от констатации проблемы доступности медицинской помощи к ее управлению. Для этого мы создали интерактивный дашборд по доступности врачей, который позволяет в режиме реального времени видеть ситуацию в каждой поликлинике, выявлять «узкие места», перераспределять нагрузку между специалистами и своевременно реагировать на рост обращаемости. Этот инструмент помогает сделать медицинскую помощь жителям Подмосковья доступнее и удобнее. Использование современных аналитических инструментов позволяет повысить эффективность работы медицинских организаций, улучшить планирование кадровых ресурсов и сделать систему здравоохранения региона более гибкой и ориентированной на потребности пациентов», — отметил зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Конгресс «Национальное здравоохранение» — ключевое мероприятие для лидеров и управленцев здравоохранения. В нем принимают участие, как профессиональное медицинское сообщество, так и представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней. Обсуждаются самые актуальные вопросы в сфере здравоохранения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.