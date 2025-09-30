Минздрав Подмосковья опубликовал график мобильной вакцинации от гриппа в октябре

На сайте министерства здравоохранения Московской области опубликован график выездов мобильных комплексов для вакцинации от гриппа в октябре. Выездные бригады врачей работают в самых оживленных местах в городских округах — вблизи железнодорожных станций, в парках, на площадях, возле торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Понимаем, что взрослым работающим людям может быть сложно выделить время на поход в поликлинику. Вакцинацию в мобильном комплексе можно пройти по пути на работу или направляясь по другим делам. Перед прививкой врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. С начала осени в мобильных комплексах от гриппа вакцинировались почти 18 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке.

Прививку от гриппа также можно сделать в поликлинике. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.