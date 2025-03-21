Минздрав Подмосковья и администрация Щелкова провели встречу с жителями Фряново

Первый замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов совместно с главой городского округа Щелково, представителями Общественной палаты и главным врачом Щелковской больницы Николаем Красиковым встретился с жителями и ответил на все вопросы по развитию медицины в поселке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«По итогам встречи мы приняли решение назначить руководителя во Фряновское подразделение Щелковской больницы, который будет курировать развитие медицины и в случае необходимости оперативно реагировать на волнующие жителей вопросы. Для повышения доступности КТ-исследований и плановой хирургической помощи мы будем задействовать ресурсы нашей больницы в Черноголовке. Продолжим оснащать Фряновское подразделение необходимым медицинским оборудованием. Сделаем акцент на развитии неотложной службы. Еще раз обратил внимание жителей, что подразделения как оказывало медицинскую помощь, так и продолжит ее оказывать», — сказал первый заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

По итогам визита было принято решение, что такие встречи в случае необходимости будут проводиться до тех пор, пока жителями не будут получены ответы на все их вопросы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.