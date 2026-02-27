Минздрав изменит правила выдачи больничных в 2026 году

Минздрав предложил при 4 больничных за полгода выдавать следующий на 5 дней

Минздрав РФ предложил с 2026 года ограничить срок больничного до пяти дней для пациентов, которые за полгода оформляли его более четырех раз. Продление в таких случаях будет решать врачебная комиссия, сообщает «Вечерняя Москва».

Сейчас лечащий врач может открыть больничный на срок до 15 дней. Если симптомы сохраняются, документ продлевают через врачебную комиссию, которая определяет дальнейшую тактику лечения.

По проекту Минздрава, если пациент за последние шесть месяцев брал больничный четыре раза и более, следующий лист нетрудоспособности оформят только на пять календарных дней. Решение о продлении или закрытии будет принимать комиссия. При необходимости пациента направят на дополнительные обследования или в стационар.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что мера направлена на более тщательную оценку состояния здоровья.

«Либо человек действительно нуждается в более глубоком обследовании, либо недобросовестно использует больничные. Врачи не подозревают пациентов, но должны понимать причину частых обращений», — рассказал Кондрахин.

По его словам, нововведение не ограничивает права пациентов и не повлияет на число заболевших. Комиссия поможет выявить возможные хронические проблемы или спорные ситуации, когда одному врачу сложно принять решение.

Эксперт также отметил, что возможны сложные случаи, например если частые больничные были из‑за ОРВИ, а затем пациент получил травму. Тогда потребуется разъяснение порядка применения новых правил.

