Министр здравоохранения Забелин познакомился с работой королевской больницы

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин 31 января с рабочим визитом посетил Королевскую больницу, где осмотрел в том числе операционный блок, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Забелин вместе с главой наукограда Игорем Трифоновым и главврачом Королевской больницы Эдуардом Шпилянским осмотрел операционный блок, который включает в себя ангиографическую и интегрированную операционные, отделения реанимации, хирурги и клинико-диагностическую лабораторию.

«В ходе сегодняшнего (31 января — ред.) визита с главврачом мы обсудили ряд важных вопросов, которые касаются дальнейшей комплексной модернизации Королевской больницы. На сегодняшний день существует потребность в дальнейшем развитии лабораторной службы учреждения, внутренние резервы для этого у больницы имеются. Кроме того, городу необходим новый стационар. В ближайшей перспективе мы проработаем эти вопросы», — заявил Забелин.

Анна Чуканина, возглавляющая филиал, провела экскурсию по обновленной поликлинике «Юбилейный» и подробно рассказала о современном оборудовании медучреждения.

Масштабные ремонтные работы в этом подразделении были полностью завершены к концу 2023 года, и теперь филиал предстал в новом виде. Финальным этапом мероприятия стал детальный осмотр отремонтированных помещений.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.