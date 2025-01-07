Министр здравоохранения Московской области посетил Истринскую больницу

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин посетил Истринскую больницу и познакомился с ее коллективом. Министр посетил в Истре взрослую поликлинику № 1 на Урицкого, женскую консультацию № 1, после чего ознакомился с ходом работы в праздники детской поликлиники № 1. Далее Максим Забелин проинспектировал функционирование комплекса на Спортивной, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Здесь он посетил поликлинику № 3, отделение анестезиологии и реанимации, а также одно из отделений стационара. В ходе визита министр здравоохранения пообщался с коллективом больницы, обсудил текущую работу и планы развития.

«Максим Забелин поблагодарил сотрудников больницы за ту ежедневную работу, которые они делают для жителей Истринского округа на постоянной основе, а также в эти праздничные дни, и дал высокую оценку результатам труда», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Истринской клинической больницы Дмитрий Бурдин.

Визит в Истринскую больницу состоялся в ходе знакомства министра с системой здравоохранения Подмосковья. Ранее Максим Забелин посетил Балашихинскую больницу.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.