Минералка и диета: врач ответил, как справиться с отравлением

Часто любые острые заболевания с диареей, болью в животе и тошнотой называют пищевым отравлением. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какие ошибки нельзя допускать при отравлении и как с ним справиться.

«Самая частая ошибка — не учитывать причину, из-за которой произошло отравление. То есть, не разобравшись, что это — токсины, вирусы или бактерии, — начинать сразу пить антибиотики. В такой ситуации, если нам повезло и воспаление действительно было вызвано бактериями, можно ситуацию улучшить», — предупредил медик в эфире радио Sputnik.

По словам Вялова, при отравлении нужно прибегнуть к помощи солевых растворов, минералки, воду, в крайнем случае сладких газировок. Также отравившимся рекомендуют соблюдать специальную диету-«брата»: есть бананы, рис, апельсиновый сок и тосты.