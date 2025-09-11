Микробная нагрузка увеличивается: что происходит с организмом человека осенью

Наступление осени оказывает разное воздействие на здоровье человека. С медицинской точки зрения можно выделить две группы пациентов: тех, кто практически здоров, и тех, кто имеет хронические или периодически повторяющиеся заболевания. Смена сезонов может на это влиять. О том, что происходит с организмом человека осенью, рассказал иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщает Life.ru .

По словам специалиста, у людей без серьезных проблем со здоровьем обычно не наблюдается значительных сбоев в иммунной системе и стандартные анализы не показывают каких-либо отклонений. Однако ухудшение самочувствия может быть связано со сменой времени года и изменением привычек. Эксперт указал, что в холодные месяцы люди проводят больше времени в плохо проветриваемых помещениях, что создает благоприятную среду для распространения вирусов и бактерий и, как следствие, увеличивает вероятность заражения.

«Еще одна проблема связана с уменьшением солнечной активности: солнце уходит за экватор, и ультрафиолетовых лучей становится значительно меньше. Летом бактерии и вирусы в воздухе менее активны именно благодаря присутствию ультрафиолета и озона, которые стерилизуют воздух. Зимой этого эффекта нет, и микробная нагрузка увеличивается», — сказал Болибок.

Кроме того, изменение продолжительности светового дня влияет на внутренние биологические часы человека. Хорошо известно такое явление, как «осенняя хандра», вызываемое недостатком солнечного света. Депрессивное состояние замедляет метаболизм, снижает активность и скорость мышления, а также ослабляет ответную реакцию иммунной системы. Несмотря на то, что иммунитет продолжает функционировать, он реагирует на возникающие угрозы медленнее.

Для людей с хроническими заболеваниями характерны периоды обострения в межсезонье. Врач объяснил, что снижение скорости биологических процессов и ослабление иммунного ответа создают предпосылки для обострения хронических болезней до того, как иммунная система успеет подавить воспаление.

