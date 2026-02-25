Мифы об алкоголе: почему спирт не греет и не лечит

Кандидат химических наук Андрей Дорохов развенчал распространенные заблуждения о спирте и водке, включая мифы о «согревающем» и лечебном эффекте алкоголя, сообщает Life.ru .

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов напомнил, что водку не изобретал Дмитрий Менделеев. По словам эксперта, напиток существовал задолго до ученого, а его работа была посвящена исследованию водно-спиртовых растворов и не выявила «идеальной формулы».

Специалист также опроверг мнение, что этиловый спирт можно отличить от метилового по цвету пламени или с помощью соды.

«Нужны специальные химические реакции либо специальная аппаратура», — сообщил Дорохов. Народные методы в этом случае не работают.

Мифом он назвал и «согревающий» эффект алкоголя.

«Он действительно расширяет сосуды и создает ощущение теплоты, но это только ускоряет потерю тепла организмом», — пояснил эксперт. В результате человек быстрее переохлаждается.

Алкоголь не лечит простуду и вирусные инфекции. Бактерицидные свойства спирта действуют только при наружном применении. При употреблении внутрь лечебного эффекта нет.

Также спиртное не улучшает аппетит и не успокаивает нервную систему. Оно раздражает слизистую желудка и может спровоцировать гастрит, а чувство расслабления связано лишь с притуплением реакции нервной системы, заключил Дорохов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.