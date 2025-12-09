Метеозависимым приготовиться: москвичей ждут резкие колебания давления

У москвичей будут болеть голова и сердце из-за резких колебаний давления

На неделе жители Московского региона столкнутся со значительными колебаниями атмосферного давления. Оно начнет постепенно падать уже с 9 декабря, сообщает в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В среду атмосферное давление придет к норме. К пятнице оно значительно упадет и будет на 15-17 единиц меньше климатических значений.

12 декабря на станции ВДНХ минимум давления составит 732 мм рт. В XXI веке только три раза в этот день было настолько низкое атмосферное давление.

Затем к 14 декабря атмосферное давление опять увеличится. За два дня показатель вырастет на 25 единиц.

«Такие перепады атмосферного давления крайне неблагоприятны для метеозависимых людей. В этот период возможны и головные боли, и сердечные», — подчеркнула Позднякова.

