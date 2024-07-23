Меры по повышению удовлетворенности населения качеством медуслуг обсудили в Ступине

В Ступине под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских состоялось общегородское совещание, передает пресс-служба администрации городского округа.

На повестке дня — меры по повышению удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг, газификация СНТ, деятельность субъектов системы профилактики по предотвращению гибели и травматизма несовершеннолетних.

Для повышения уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг разработана дорожная карта по улучшению качества и доступности услуг в сфере здравоохранения.

В городском округе Ступино планируется догазифицировать 41 садовое некоммерческое товарищество по следующим критериям: расположение в границах газифицированных населенных пунктов, домовладения предназначены для постоянного проживания, наличие прав собственности на участки, проведение общего собрания.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, учреждений образования, спорта, по работе с молодежью, полиции на регулярной основе проводят оперативно-, агитационно-профилактические мероприятия, беседы, акции, рейды и другое.

Работа субъектов системы профилактики по предотвращению травматизма и гибели детей является постоянной, регулярной и массовой по информационному охвату не только несовершеннолетних, их родителей и законных представителей, но и всего населения муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.