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Медучреждения в Пушкинском округе получили оборудование для эндоскопии

Медицинские учреждения Пушкинского округа получили новую технику для точной диагностики и малоинвазивных операций. В Пушкинскую клиническую больницу имени В. Н. Розанова передали девять единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер в деревне Алешино весной получил видеоэндоскопическую стойку. Этот мобильный медицинский комплекс упрощает проведение хирургических вмешательств с минимальными разрезами.

Пушкинской клинической больнице имени В. Н. Розанова передали девять единиц медтехники. Для детей поступили лапароскопическая хирургическая стойка, гастроскоп, колоноскоп и бронховидеоскоп.

Также больница получила эндоскопическую систему с осветителем, инсуффлятором, электроотсасывателем и течеискателем, эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, два ультразвуковых эндоскопа — с радиальным и конвексным датчиками — и артроскопическую стойку.

Цифровые технологии обеспечивают высокое качество визуализации операционного поля и позволяют виртуально увеличивать органы в 30 раз. Новая техника помогает повысить точность диагностики и проводить малоинвазивные операции.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.