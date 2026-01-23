Медучреждения Подмосковья получили 126 офтальмологических аппаратов в 2025 году

Медицинские учреждения Московской области в 2025 году получили 126 единиц современного офтальмологического оборудования на сумму свыше 530 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2025 году 21 больница Московской области, включая Балашихинскую, Видновскую, Одинцовскую, Каширскую, Люберецкую, Дмитровскую, Химкинскую и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, получила новое офтальмологическое оборудование. В числе поставленной техники — лазеры, хирургические системы, ретинальные камеры и другие современные аппараты.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что новое оборудование позволяет проводить качественную диагностику и лечение заболеваний органов зрения. На его закупку было выделено более 530 млн рублей.

Заведующая офтальмологическим отделением Химкинской клинической больницы Марина Илюхина сообщила, что учреждение получило 11 единиц техники, включая эксимерный и фемтосекундный лазеры. По ее словам, применение этих аппаратов повышает эффективность лечения аметропии и других заболеваний глаз, а послеоперационный период проходит безболезненно.

Поставка оборудования осуществлена по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.