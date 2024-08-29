Медцентр для студентов и работников судостроительных верфей открыли в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов и помощник президента РФ Николай Патрушев приняли участие в торжественном открытии нового медико-профилактического центра при Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ), сообщает «Петербургский дневник» .

Новое отделение, расположенное в Красносельском районе города, оснащено современной диагностической техникой, включая магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентгеновское и маммографическое оборудование.

Помимо студентов и преподавателей вуза, услугами медицинского центра смогут пользоваться и жители Красносельского и Кировского районов Петербурга. Ректор СПбГМТУ Глеб Туричин уточнил, что с февраля этого года здесь обслужили около 6 тысяч человек.

В ходе церемонии открытия Николай Патрушев подчеркнул важность создания подобных профилактических учреждений для предупреждения заболеваний. Он отметил, что новый центр поможет выявлять болезни на ранней стадии, предупреждать их, что всегда лучше, чем лечить.