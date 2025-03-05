Медшкола МОНИКИ приняла участие в выставке «Образование и карьера»

В первые дни марта в Гостином дворе в Москве прошла 60-я Московская международная выставка «Образование и карьера». Медицинская школа МОНИКИ им. Владимирского в очередной раз приняла в ней участие, представив свою уникальную просветительскую профориентационную программу для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основная цель участия — повысить уровень медицинской грамотности среди школьников и вдохновить их на выбор карьеры в медицине.

На выставке представители медицинской школы МОНИКИ рассказали школьникам и их родителям о возможностях участия в мастер-классах, которые проводятся на профессиональном медицинском оборудовании под контролем практикующих врачей, а также о дальнейших возможностях образования на Факультете усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского при выборе карьеры врача. Это мероприятие стало отличной возможностью для молодежи познакомиться с миром медицины и получить представление о различных специальностях.

«Участие в выставке «Образование и карьера» для нас является важным шагом в популяризации медицинских профессий среди молодежи. Команда преподавателей МОНИКИ стремится не только обучать, но и вдохновлять молодое поколение на выбор медицины как образ жизни. Наша просветительская и профориентационная программа «Медицинская школа МОНИКИ» предназначена для того, чтобы дать школьникам реальное представление о том, чем они могут заниматься в будущем, и помочь им сделать осознанный выбор медицинской профессии», — отметила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

Медицинская школа МОНИКИ предлагает цикл просветительских мастер-классов и экскурсий, которые охватывают до 20 различных медицинских направлений и специальностей. В рамках таких занятий участники могут почувствовать себя настоящими хирургами, кардиологами или судмедэкспертами, а также узнать о первой помощи, уходе за кожей и зубами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.